Алиев заявил, что Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС

Азербайджан в настоящее время не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

Выступая на международной конференции в Баку, он отметил, что это не значит, что это не может стать «предметом обсуждения в будущем», всё будет зависеть от экономических выгод для Азербайджана.

«Если мы их увидим, то будем принимать решения. Если нет, то нас удовлетворит и тот уровень сотрудничества, который есть сейчас», - заключил Алиев.

Ранее президент Азербайджана заявил, что права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны быть восстановлены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».