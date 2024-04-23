Стало известно, кто дал приказ запретить консульские услуги за границей для украинцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лично отдал распоряжение прекратить оказывать консульские услуги находящимся за границей украинцам призывного возраста, так как они укрываются от мобилизации. Об этом пишет ТАСС.

Верховная рада 11 апреля во втором чтении приняла спорный законопроект о мобилизации, которым вводится запрет украинцам получать некоторые консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов.

Накануне украинские СМИ сообщили о предписании МИД Украины приостановить оказание консульских услуг украинцам призывного возраста, находящимся за границей, за исключением оформления документов для возвращения на родину.

По мнению главы МИД Украины, «сидящие за границей» украинские граждане призывного возраста не имеют право на получение услуг от государства, которое не хотят защищать.

«Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению должного отношения к мужчинам мобилизационного возраста на Украине и за рубежом», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он пообещал, что в скором времени министерство иностранных дел Украины разъяснит процедуру получения консульских услуг мужчинами призывного возраста.

В конце 2023 года граждане Украины начали обращаться за документами в Варшаве на фоне озвученных Киевом планов по мобилизации и наказанию уклонистов. В соцсетях появились видео огромных очередей, состоящих преимущественно из мужчин. Интернет-пользователи же предположили, что украинцы, находящиеся за рубежом, начали оформлять новые паспорта на фоне угроз властей Украины.