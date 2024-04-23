На Украине опровергли запрет от США бить по НПЗ в России

Вашингтон не запрещал Киеву бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России собственным оружием. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает «Европейская правда». Lenta.ru

Посол подчеркнула, что через нее в Киев не передавались какие-либо сообщения. «Не было официально заявлений Соединенных Штатов о том, что мы не можем это делать», – сказала Маркарова. Газета.Ru

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что удары украинских войск по российским НПЗ могут негативным образом отразиться на мировой энергетике. «Думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям», — призвал он. ТАСС