Азербайджан согласился на встречу с Арменией в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку согласился провести встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

Алиев подчеркнул, что провести такую встречу предложили власти Казахстана.

«Мы согласились на это и договорились, что если Армения также ответит согласием, то встреча состоится в Казахстане», — рассказал он.

Премьер Армении Никол Пашинян в прошлом году заявлял о готовности Еревана заключить соглашение о мире и нормализации отношений с Баку. Он подчеркивал, что речь идет о договоре, основанном на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Пашинян также подтверждал готовность Армении разблокировать железную дорогу и другие объекты коммуникации.

Осенью 2023 года МИД Азербайджана предлагал властям Армении провести встречу на границе для обсуждения мирного процесса. В Армении говорили, что согласны на встречу глав МИД в Вашингтоне. В итоге в феврале 2024-го Баку и Ереван начали мирные переговоры в Берлине по приглашению правительства Германии.