В Польше раскритиковали президента за слова о размещении ядерного оружия

Польские депутаты выступили с критикой президента страны Анджея Дуды за его слова о размещении в республике американского ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что Варшава готова на размещение на территории страны ядерных боеголовок в рамках программы Nuclear Sharing.

Премьер Польши раскритиковал Дуду за слова о размещении ядерного оружия в стране

Депутат от правящей Гражданской коалиции Цезарий Томчик заявил, что Дуда выступил с международной инициативой, фактически не посоветовавшись с правительством. Таким образом он нарушил порядок, при котором внешнюю политику проводит кабмин.

«Когда мы разговариваем, например, с нашими друзьями из Франции, Германии или США, 99% соглашений заключаются до того, как мы объявим о решении или до того, как объявим о своей готовности. Если мы поступаем наоборот, это показывает нашу слабость, а не нашу силу», — добавил он.

Депутат от левых сил Дариуш Вечорек также считает, что Дуда поспешил с заявлениями. По мнению политика, президент «несколько перегибает палку», поскольку подобные заявления он должен согласовывать с премьер-министром, правительством и военным руководством. Он не исключил, что глава государства «знает что-то большее», чем кабмин, а потому диалог между Дудой и министрами сейчас особенно важен.