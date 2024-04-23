Президент Германии прилетел в Турцию с мясом для кебаба

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привез в Турцию 60 килограммов мяса для турецкого донер-кебаба. Как пишет немецкий таблоид Bild, такого груза, наверное, еще никогда не было на борту самолета немецких президентов.

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Штайнмайер прилетел в Стамбуле 22 апреля — вместе с мясом для приготовления кебаба и поваром Арифом Келес, представителем третьего поколения семьи, владеющий кебабной в Берлине. Визит был приурочен к 100-летию дипломатических отношений Германии и Турции.

Совместное приготовление кебаба во время визита Штайнмайера в Стамбул проиллюстрировало историю трудовой миграции граждан Турции в Германию, подчеркивает bild. Сейчас в Германии живут около трех миллионов человек турецкого происхождения.

Ранее Штайнмайер заявил, что донер-кебаб, традиционная еда турецких мигрантов-рабочих, стала национальным немецким блюдом. Незадолго до визита президента Германии в Турцию о кебабах высказался канцлер страны Олаф Шольц — он заявил, что чиновники правительства удивлены ростом цен на кебабы так же, как рядовые жители страны.