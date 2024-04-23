Названа стоимость восстановления пяти ТЭС на Украине

Порядка $350 млн потребуются для восстановления пяти украинских теплоэлектростанций (ТЭС), принадлежащих энергокомпании "ДТЭК", заявил ее исполнительный директор Дмитрий Сахарук.

Кроме того, он также сообщил, что всего было повреждено и разрушено шесть ТЭС, однако пока решено не восстанавливать Кураховскую ТЭС мощностью 1 ГВт.

"Она находится близко к фронту, и там постоянные обстрелы. Кроме того, единственный путь для доставки туда угля разрушен", - пояснил Сахарук на форуме издания "Экономическая правда".

Говоря о необходимых средствах на восстановление, директор отметил, что в 2022 году компании потребовалось потратить $110 млн. Тогда эти средства выделила сама энергокомпания, но теперь рассчитывает на различные виды помощи из-за рубежа - от поставок оборудования до финансирования.

Ранее национальная энергокомпания "Укрэнерго" информировала, что дефицит электроэнергии сохраняется на Украине уже вторые сутки, из-за чего страна вынуждена почти круглосуточно привлекать аварийную помощь из Европы. На прошлой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что страна за последние недели потеряла гигантский объем генерации. В "Укрэнерго" регулярно призывают сограждан экономить электричество и не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок, в ряде регионов введены графики временных отключений электроснабжения.