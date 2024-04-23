Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал события вокруг представителей молдавской оппозиции, выступающих против проевропейского курса страны, а также высказался об их связи с планами по объединению Молдавии и Румынии.

Накануне в Москве лидеры части оппозиционных партий Молдавии объявили об объединении в политический блок «Победа». Он будет в оппозиции к проевропейской Партии действия и солидарности, которая контролирует парламент страны и правительство. Участники съезда подчеркнули, что подобная встреча невозможна в Молдавии, где, по их словам, оппозиция подвергается гонениям за критику проевропейского курса страны. В правительстве Молдавии этих политиков уже назвали «преступниками и предателями родины». Накануне в Кишинев вернулись около 100 участников съезда. По данным блока «Победа», на границе правоохранительные органы Молдавии конфисковали деньги у некоторых участников съезда, люди также подвергались допросам. Кроме того, сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят обыски у представителей оппозиции.

Мы должны понимать, что происходит медленная фашизация Европы. В данном конкретном случае мы имеем дело с политическими репрессиями против тех молдавских политиков, которые выступают за хорошие отношения с Россией. Они провели съезд в Москве, поскольку проводить съезд в Молдавии у них не было возможности, сделать этого им никто не давал, и аресту они точно не подлежат… Страны Запада постепенно втянулись в конфликт с Россией (думаю, что это произошло даже не по какому-то хитрому плану, а из-за их глупости), и в рамках этого конфликта, естественно, происходит ужесточение политических режимов. Повторю: речь идет о постепенной фашизации политической системы европейских стран, и через несколько лет мы столкнемся с полноценной фашистской Европой. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Эксперт выразил мнение, что реакция международного сообщества на борьбу с оппозицией в Молдавии, которую рассчитывают увидеть в блоке «Победа», вряд ли последует.

«Незападные страны, страны глобального Юга смотрят на такие вопросы достаточно индифферентно – как на геополитическую борьбу, как на изменение соотношения сил, а страны Европы при этом являются соорганизаторами этих политических репрессий. Понятно, что сейчас не существует независимого правительства Молдавии, не существует независимых молдавских спецслужб – они полностью контролируются спецслужбами Румынии, которые, в свою очередь, работают под полным протекторатом спецслужб США», - заявил политолог.

Важным обстоятельством в вопросе политической борьбы в Молдавии является тот факт, что Румыния давно стремится к аншлюсу страны, добавил Марков.

«Румыния давно сделала так, что большинство представителей молдавского правительства (если не все из них) – это люди с румынскими паспортами. Но у Румынии есть два препятствия. Во-первых, большинство жителей Молдовы против объединения с Румынией – они помнят, что между Первой и Второй мировыми войнами они уже были в Румынии, где к ним относились как к людям второго сорта. Во-вторых, Брюссель выступает против объединения Молдавии и Румынии, потому что ему не нужны никакие «Великая Румыния», «Великая Венгрия», «Великая Польша» и так далее. Брюсселю нужно множество маленьких государств, которыми легко манипулировать, а крупные государства внутри Европы ему не нужны», - сказал Марков, допустив вместе с тем, что к репрессиям против молдавской оппозиции причастны румынские спецслужбы.

Ранее в Пограничной полиции Молдавии заявили, что пассажиры, прибывшие из Москвы, которых накануне продержали несколько часов в аэропорту Кишинева, пытались уклониться от пограничного контроля и оказывали сопротивление при досмотре багажа.