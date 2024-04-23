Bild: все больше школьников в ФРГ хотят принять ислам из-за боязни травли

Родители немецких школьников все чаще сообщают, что их дети хотят перейти в ислам из-за боязни травли со стороны одноклассников. Об этом сообщила газета Bild.

"Все больше родителей немецких детей обращаются за консультацией, поскольку христианские дети желают перейти [в ислам], чтобы не быть аутсайдерами в школе", - приводит издание слова анонимного источника из одной из служб, отвечающих за государственную безопасность ФРГ.

Число детей мигрантов из мусульманских стран, включая Сирию, Афганистан и Ирак, резко выросло в школах Германии в последние годы, поэтому учащиеся, исповедующие христианство, зачастую оказываются "в меньшинстве", пояснил собеседник издания. Он добавил, что нередко в классах возникает феномен "группового принуждения", когда для школьников соблюдение норм исламской морали "оказывается желательным".

Эксперт по вопросам внутренней политики оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Александр Тром заявил 11 апреля, что Германия переживает самый серьезный миграционный кризис за последние годы. Только за первый квартал 2024 года было подано 80 978 заявлений о предоставлении убежища, что на 80,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Десятки тысяч заявок поступили от соискателей из Афганистана, Ирака, Сирии и Турции.