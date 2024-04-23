Президент Литвы высказался о закрытии русских школ

Русские школы в Литве нужно постепенно закрывать. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, передает «Sputnik Литва».

«Мы должны стремиться к интегративной системе образования. После создания реальных условий для изучения родного языка в литовских школах вопрос о русских школах будет решен постепенно и сам собой», — сказал президент.

Ранее в Сейме Литвы предложили запретить ввоз предметов с советской символикой. В проекте поправок к закону об административных правонарушениях уточнялось, что речь идет в том числе о ввозе и транзите литературы с советскими символами.