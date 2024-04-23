Глава МВД Эстонии вновь допустил закрытие православных храмов за связи с РПЦ

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс вновь подтвердил возможность закрытия православных храмов Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) в случае сохранения ее связей с Русской православной церковью (РПЦ). Его слова приводит портал гостелерадио ERR.

"Те, кто напрямую подчинен Московскому патриархату, могут столкнуться с проблемой, - сказал он. - Если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении их деятельности, то вопрос [о дальнейшей работе храмов ЭПЦ МП] может усложниться". В то же время министр добавил, что даже в таком случае "решение можно будет найти".

Ляэнеметс вновь отметил, что рассчитывает на самостоятельное решение приходов ЭПЦ МП о разрыве связей с РПЦ.

"Государство не собирается предписывать церквям и приходам, каким должно быть их будущее, важно, чтобы эти решения принимали они сами, и я думаю, что такой добровольный путь был бы наиболее разумным", - заявил глава эстонского МВД.

Ранее Эстонская православная церковь заявила, что не намерена разрывать канонические связи с Русской православной церковью, поскольку исторически связана с РПЦ.