Обзор иноСМИ: угроза китайским банкам и проигрыш США России

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США нацелились на китайские банки

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В Вашингтоне рассчитывают, что это вооружит госсекретаря США Энтони Блинкена дипломатическими рычагами, способными остановить поддержку российского военного производства Пекином.

Блинкен посетит Китай 24-26 апреля. Ранее сообщалось, что во время визита он предупредит о «карательных мерах» со стороны Белого дома за поставки в Россию технологий двойного назначения. Как отмечает WSJ, в Штатах сомневаются, что даже угроза одним из самых мощных инструментов финансового принуждения способна повлиять на растущую торговлю Пекина и Москвы.

«США помогли Украине, но слишком поздно»

Администрация президента США Джо Байдена хочет начать переброску оружия и техники на Украину в течение всего нескольких дней после того, как 60-миллиардный пакет помощи Киеву будет полностью одобрен. Как отмечает Reuters, помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы. Аналитики также предупреждают, что нет никаких гарантий, что за этими миллиардами последует новая помощь.

Задержка с одобрением новых поставок уже дорого обошлась Киеву, подчеркивает Reuters. С октября Украина лишилась 583 квадратных километров контролируемой ею территории. По словам экспертов, в основном это было связано с дефицитом артиллерии. После 2024 года Украину ждет новый период неопределенности - победить на выборах президента США может Дональд Трамп, скептически относящийся к обширной помощи Украине.

Politico: США проигрывают России в Африке

Власти США начали понимать, что их стратегия давления на Нигер и другие африканские страны с требованием разорвать связи с Россией больше не работает. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с вопросом.

Недавний разрыв отношений с Нигером, откуда придется вывести более тысячи американских военных, заставил администрацию Байдена задуматься о своем подходе к сохранению союзников в нестабильных частях Африки. Страны по всему континенту, включая Чад, ЦАР, Мали и Ливию, ранее обратились к России за помощью в сфере безопасности. В Нигере российские силы оттеснили США на второй план, подчеркивает Politico. Вместе с потерей Нигера Америка потеряет доступ к важнейшей военной базе. Дроны с этой базы использовались для сбора разведывательной информации. Один из собеседников Politico заявил, что большинство африканских правительств больше не хотят, чтобы им указывали, что делать.

Bloomberg: Шольц давит на США ради помощи Украине

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца подталкивает США к поставке на Украину еще как минимум одной системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, дополнительная система Patriot должна сделать брешь в системе ПВО Украины чуть меньше. Кампания Берлина по давлению на США стала частью скоординированных усилий, цель которых - заставить партнеров по НАТО и ЕС увеличить помощь Киеву в области противовоздушной оборон. На этой неделе Германия также продолжит оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы они «подумали, что могут сделать».

СМИ: на торжества в Нормандию приедут Трамп, Обама и Байден

Экс-президенты США Дональд Трамп и Барак Обама планируют приехать во Францию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщила французская газета L’Opinion, отметив, что информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что торжественные мероприятия 6 июня посетит действующий президент США Джо Байден. Как отмечает L’Opinion, глава Франции Эммануэль Макрон стремится сделать 6 июня 2024 года особенно важной датой, но одновременное присутствие двух противников на грядущих выборах - Байдена и Трампа - «рискует обернуться катастрофой». В организации Mission Libération, отвечающей за торжества, сообщали, что президента РФ было решено не приглашать из-за украинского кризиса. В организации заверили, что Россия будет представлена на торжествах в Нормандии, но в МИД РФ заявили об отсутствии официальных приглашений.