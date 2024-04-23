Стало известно, какую стратегию избрал ЕС на случай прихода Трампа к власти

Страны Евросоюза в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа намерены убедить его дальше обеспечивать Киев оружием и попытаться отговорить Трампа от односторонней сделки с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Об этом пишет Politico.

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«Среди европейских дипломатов существует широкое согласие относительно немедленных шагов, которые им необходимо предпринять после победы Трампа: а именно, убедить его обеспечить отправку некоторого количества вооружений в Украину в будущем, тем самым выиграв у Европы время для перевооружения как Киева, так и ее самой, и убедить его не заключать одностороннюю сделку с Путиным (по Украине – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, в новых геополитических реалиях Трамп «вероятно, захочет избавиться от раздражения, которое вызывает Украина».

До этого Wall Street Journal писала, что Трамп, будучи президентом США (2017-2021 гг.), неоднократно критиковал Украину за коррупцию и признавал, что эта страна является частью России.

По данным издания, на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами Трамп неоднократно говорил, что Украина «полна ужасных людей».