В Харькове заявили о возобновлении сигнала телевещания

Работа поврежденной после удара Вооруженных сил (ВС) России телевышки в Харькове частично восстановлена. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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Синегубов прокомментировал восстановительные работы по телебашне в Харькове после удара 22 апреля. Он сообщил о возобновлении сигнала телевещания в городе и ближайших населенных пунктах.

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«Телевещание возобновлено, будем продолжать работу, чтобы на 100 процентов возобновить ее», — заявил глава Харьковской ОВА.

23 апреля Синегубов сообщил, что после удара по телевышке в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствовало цифровое телевещание. По информации чиновника, взрыв на объекте произошел на высоте 140 метров, высота вышки до удара составляла 250 метров.