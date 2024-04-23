В Эстонии пригрозили закрыть подчиняющиеся РПЦ монастыри
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил принудительным прекращением деятельности тем православным монастырям, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление глава силового ведомства сделал в ходе своего визита в Пюхтицкий монастырь, где потребовал от руководства выйти из подчинения Московскому патриархату.
«Конечно, те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой — но если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там», — пояснил Лаури Ляэнеметс.
Он также пообещал, что будет разъяснена позиция правительства «по проблемам, касающимся прямого подчинения» монастыря. Также власти страны намерены поднять вопрос о том, может ли сам монастырь предпринять какие-то шаги, чтобы прекратить это подчинение.
Ранее Ляэнеметс потребовал, чтобы Эстонская православная церковь (ЭПЦ) Московского патриархата разорвала связи с Русской православной церковью. В ЭПЦ заявили, что не видят для этого причин, после чего министр решил обратиться в парламент страны с требованием признать Московский патриархат «террористической организацией».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «признаках душевного нездоровья» у главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.