Пляжный сезон в Киеве не будут открывать третий год подряд

Власти Киева приняли решение не открывать пляжный сезон в столице в 2024 году. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале.

Решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Горожанам советуют воздержаться от посещения пляжей и зон отдыха, чтобы избежать массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Издание "Страна" уточнило, что официального пляжного сезона не будет в Киеве уже третий год подряд. Между тем в прошлые годы это никак не помешало жителям купаться и загорать.