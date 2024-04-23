Госдеп признал, что власти Белоруссии не похищают людей

Госдепартамент признал, что в 2023 году в Белоруссии власти не похищали людей. Об этом говорится в докладе Госдепартамента о ситуации с правами человека в странах мира.

"Не сообщалось об исчезновениях людей в результате действий правительственных органов или по их поручению. Не сообщалось о том, что правительство или действующие от его имени лица в течение года совершали незаконные убийства, включая внесудебные расправы", - говорится в докладе.

В докладе отмечается, что "поступали отдельные сообщения о том, что власти проводят расследования на основании достоверных обвинений в жестоком обращении", однако не публиковались отчеты и выводы о привлечении должностных лиц к ответственности.

Госдеп в своем докладе обвиняет власти республики в существовании проблем применения избыточной силы, незаконных арестов, цензуры, публикации признаний задержанных, угроз в отношении лиц, относящих себя к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, и предъявляет другие, ставшие уже традиционными, претензии.

При этом в документе утверждается, что в прошлом году "были амнистированы девять обвиняемых" по делу о признанной экстремистской компании "Тут бай медиа", после того как "они подали прошения о помиловании в декабре 2022 года".

Доклад содержит утверждение, что в 2023 году "подвергался преследованию оппозиционный блогер", экс-главред признанного в Белоруссии террористическим телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Однако, как и отмечается в документе далее, в мае прошлого года Протасевич был помилован. Позднее Министерство внутренних дел Белоруссии исключило его из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности.