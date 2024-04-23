Угрожавший устроить взрыв в посольстве Ирана в Париже получил наказание

Житель Франции, пришедший в иранское консульство в Париже с поддельными боеприпасами, был приговорен судом к 10 месяцам тюремного заключения условно. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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19 апреля очевидцы сообщили, что в консульство Ирана вошел человек со взрывным устройством, напоминающим гранату или пояс смертника. Район был оцеплен, к задержанию предполагаемого террориста был привлечен спецотряд полиции BRI. Спустя три часа мужчина был арестован, он сам вышел к полицейским. Жертв и пострадавших в результате ЧП не было.

Пришедшим с поддельной взрывчаткой в здание дипмиссии оказался 61-летний Николя К. Он родился в Иране, но много лет прожил во Франции. Обвиняемый заявил в суде, что не хотел никому угрожать, а намеревался отомстить «террористам Ирана».

Суд принял решение приговорить его к 10 месяцам тюремного заключения условно, запретив также носить оружие и появляться в 16-м округе Парижа, где находится иранское диппредставительство.

Ранее Николя К. уже был приговорен уголовным судом Парижа за поджог шин перед воротами иранского посольства.