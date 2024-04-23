В Китае заявили о лицемерии в международной политике США

США представляют проект помощи Украине и при этом критикуют нормальные отношения России и Китая. Как сообщает РИА Новости, в ходе брифинга заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь назвал такие действия лицемерием.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении ряда китайских банков, которые должны подтолкнуть Китай к разрыву коммерческих отношений с Россией. Вашингтон опасается, что торговля с КНР укрепила российское военное производство, что поможет Москве одержать победу над Киевом в «войне на истощение».

Китай назвал главный вопрос в отношениях с США

Комментируя публикацию издания Ван Вэньбинь отметил, что критика отношений РФ и Китая со стороны США на фоне продвижения широкомасштабного проекта помощи Украине является «лицемерным и очень безответственным» действием.

Ранее официальный представитель МИД КНР заявил, что странам G7 стоит отказаться от дурной привычки сваливать вину на других и начать вместе с международным сообществом защищать мир. Ван Вэньбинь отметил, что заявление по итогам встречи глав МИД государств «Большой семерки» о ситуации в Тайваньском проливе является вторжением во внутренние дела Пекина.