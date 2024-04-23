Администрация президента США Джо Байдена признала провал политики в Африке на фоне успехов России в регионе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

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Стратегия Белого дома заключалась в том, чтобы склонить страны Африки к перевороту и провести в них демократические выборы, однако после этих попыток африканские лидеры предпочли сотрудничать с Москвой вместо Вашингтона.

«Большинство этих правительств действительно не хотят, чтобы им указывали, что делать. Запад уже давно учит африканские страны, как управлять, и они, наконец, говорят "достаточно"», — передает издание слова чиновников.

Они добавили, что лидеры африканских стран верят, что Россия сможет оказать им помощь в сфере безопасности, в то время как США не только не могут этого сделать, но и навязывают им свои правила.

Ранее сообщалось, что Нигер разорвал с США военное соглашение и потребовал вывести американские войска из страны.