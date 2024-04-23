В Великобритании принят закон о депортации беженцев в Руанду

Парламент Великобритании принял законопроект о высылке мигрантов в Руанду, первые депортационные рейсы могут состояться уже через 10-12 недель. Об этом пишет The Guardian.

Верховный суд Великобритании постановил в конце 2023 года, что законопроект о депортации в Руанду является незаконным. Против законопроекта выступила также оппозиционная Лейбористская партия.

При этом накануне парламент одобрил законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду, несмотря на возражения правозащитников. Перед голосованием премьер-министр Риши Сунак пообещал, что депутаты будут находиться в парламенте столько, сколько нужно, чтобы принять закон, даже если придется обсуждать его всю ночь.

Также премьер-министр заявил, что первые рейсы, доставляющие просителей убежища в Руанду, могут состояться уже через 10-12 недель.

«Больше никаких уклонений, никаких отсрочек. Никаких „если“, никаких „но“. Эти рейсы направятся в Руанду», — подчеркнул глава правительства.

Ожидается, что законопроект получит королевское одобрение 23 апреля. Источники издания в Министерстве внутренних дел заявили, что уже определена первая группа просителей убежища в Великобритании, которая будет отправлена дожидаться решения по прошениям в Восточной Африке.

Власти страны рассчитывают, что законопроект позволит сократить число нелегальных мигрантов, пребывающих в Великобританию на надувных лодках. При этом в нем оговорено, что мигранты смогут обжаловать депортацию при наличии доказательств, что они столкнутся с «реальным, неминуемым и предсказуемым риском серьезного необратимого вреда в случае высылки в Руанду».