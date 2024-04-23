Трампа уличили в двуличности после критики Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера страны Джо Байдена в попытке запретить платформу TikTok, хотя сам пытался это сделать, находясь у власти. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Чтобы все знали, особенно молодежь, нечестный Джо Байден несет ответственность за запрет TikTok», — написал Трамп в социальных сетях.

Американский президент Байден хочет закрыть платформу, чтобы «его друзья в Facebook» становились богаче и влиятельнее, а также чтобы продолжать борьбу — возможно, незаконную — с Республиканской партией США, подчеркнул Трамп.

По мнению издания, с помощью критики запрета TikTok Трамп пытается привлечь на свою сторону молодежь в рамках предвыборной гонки.

Ранее администрация Байдена потребовала, чтобы китайские инвесторы TikTok продали свои доли в популярном приложении. В противном случае президент пригрозил запретить компанию в США.