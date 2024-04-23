Милей считает, что пришел к власти в Аргентине в разгар худшего кризиса в истории

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с утверждением, что в 2023 году, когда он пришел к власти, в стране был худший экономический кризис в истории.

"Наше правительство пришло к власти, имея больший профицит денежной массы, чем при [бывшем министре экономики Селестино] Родриго, при более критическом балансе Центрального банка, чем при гиперинфляции 1989 года <...>, что означает, что мы столкнулись с худшим кризисом в истории нашей страны", - сказал президент в обращении к нации. Его слова приводит президентская пресс-служба.

Милей заявил, что его программа шоковых мер в экономике позволила стране достичь финансового профицита впервые за 20 лет. Среди принятых мер он назвал сокращение государственных расходов путем "ликвидации 50% политических должностей, закрытия ненужных органов власти и сокращения инфраструктурных проектов, являвшихся рассадником коррупции". По словам президента, "государственный сектор зафиксировал в марте профицит в размере 275 млрд песо, достигнув тем самым впервые почти за 20 лет профицита в 0,2% ВВП в первом квартале".

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря 2023 года. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний. В качестве одной из первых мер правительство Милея сократило число министерств с 18 до 9.