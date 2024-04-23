Оппозиция назвала способ объединить Молдавию

Решением проблемы Приднестровья и Гагаузской автономии для Кишинева могло бы стать превращение Молдавии в федерацию. Такое мнение высказал РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

Ранее правящая в Молдавии партия предложила внести курс на евроинтеграцию в конституцию страны. При этом в Гагаузии уверены, что президент Молдавии Майя Санду «втихаря» намерена объединить республику с Румынией. Однако, по словам гагаузских политиков, автономия предпочтет «быть в песках, чем в золотой клетке ЕС».

Большую часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы, которые еще в последние годы существования СССР добивались выхода этой территории из состава Молдавии. Причиной этого стали опасения, что Кишинев решит присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии пытались решить этот вопрос силовым путем, но не смогли провести операцию.

По мнению Илана Шора, Молдавии сегодня нужна федерализация, так как именно она является единственным путем решения назревших в республике проблем.

«В Молдове живут люди с разными видениями, мнениями. Даже язык общения разный. Потому что Гагаузия — это русский язык общения. На севере много людей общается, в Бельцах. Мы должны сделать федерацию, в рамках которой каждый будет иметь свои права, полномочия, возможности», — пояснил он.

При этом оппозиционный политик уверен, что федерализация не только поможет «собрать страну», но и даст возможность каждому «почувствовать себя комфортно с точки зрения языка общения». В качестве примера он привел Швейцарию и Россию.

Илан Шор также считает, что федерализация поможет вернуть Приднестровье.

«Я уверен, что если создать Приднестровью комфортные условия федерализации, честные и справедливые, то при посредничестве РФ это возможно», — заявил он.

Напомним, что ранее Приднестровье обратилось к России с просьбой о помощи на фоне экономической блокады со стороны Молдавии. При этом президент Молдавии Майя Санду напомнила об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Она предположила, что этот проект объединит жителей обоих берегов Днестра, поможет мирному воссоединению страны.