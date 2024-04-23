Польские спецслужбы впали в шпиономанию и охотятся на «российских агентов»

В Польше активно расцветает шпиономания. Как сообщает газета «Известия», раньше Варшава охотилась за «российскими агентами» из числа россиян, белорусов и украинцев, однако теперь обвиняет в работе на РФ и своих граждан.

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17 апреля украинские спецслужбы задержали гражданина Польши по имени Павел К. Ему предъявили подозрение в шпионаже и арестовали. По сообщениям СМИ, Павел признался в том, что готов был «действовать в интересах военной разведки Российской Федерации». Польская прокуратура утверждает, что мужчина участвовал в подготовке покушения на Владимира Зеленского.

Как отметила политолог, специалист по Польше Кристина Исмагилова, Варшава давно ведет «планомерную охоту на российских агентов», однако поляков раньше не задерживали. Для обычных граждан страны это «серьезный звоночек». Если раньше до уголовных дел не доходило и подозрительных просто «брали на карандаш», то теперь шанс оказаться за решеткой растет.

«Очередным подтверждением этой стратегии стало заявление премьера Польши Дональда Туска о том, что в республике начнут проверять политиков, выступающих в российских СМИ», — сказала специалист.

Самими новостями об аресте «российских шпионов» в Польше уже не удивить. Характерный случай произошел в 2023 году, когда спецслужбы страны отчитались о вскрытии «шпионской сети» — ее члены якобы собирались подорвать поезд с оружием и гумпомощью для Украины. Шести арестованным в рамках дела вменили установку скрытых видеокамер на железных дорогах. Кроме того, польское МВД утверждает, что обвиняемые должны были устраивать диверсии и заниматься пропагандой для дестабилизации польско-украинских отношений.

Агентство внутренней безопасности Польши назвало операцию по задержанию членов «сети» крупнейшей в истории страны. СМИ утверждали, что люди получали указания прямо из Москвы, а вознаграждение получали в биткоинах.

Политолог-полонист Станислав Стремидловский считает, что охота на «российских агентов» активизировалась из-за украинского шпионажа, с которым в действительности борются польские спецслужбы.

«Когда в польских СМИ твердят о засилье российских шпионов, у меня немедленно возникает вопрос: а кто же эти люди? Сейчас российским гражданам в Польше максимально некомфортно — за исключением разве что членов террористических организаций, сражающихся на стороне киевского режима. Не исключаю, что здесь Польша играет совсем в другую игру: подобной риторикой скорее обосновывается работа против потенциальной украинской террористической угрозы», — сказал политолог.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отметила, что нынешнее обострение шпиономании в Польше далеко не первое. Практически в течение всех лет после распада социалистического лагеря Варшава занималась вычислением «спящих агентов». Однако непрекращающаяся охота превратилась в практику прикрывать ошибки во внутренней политике шпионскими действиями, подчеркнула она.