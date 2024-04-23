В США антиизраильские акции студентов закончились массовыми задержаниями

Американская полиция произвела серию задержаний участников антиизраильской демонстрации, проходившей в кампусе Нью-Йоркского университета, передает Fox News. По данным телеканала, протестующие отказались выполнять требование руководства образовательного учреждения о прекращении акции, после чего на место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По словам заместителя комиссара полиции города Каза Дотри, действия демонстрантов были расценены как угроза безопасности обществу. После этого было принято решение о разгоне толпы, а также об арестах нарушителей правопорядка. Дотри обратил внимание на тот факт, что протесты подобного характера проходят и в других кампусах. Он выразил готовность продолжить активные действия по устранению угроз для общества, если того потребует ситуация и поступит соответствующее распоряжение.

Наши офицеры незамедлительно прибыли на место и разогнали толпу, произведя многочисленные аресты по мере необходимости, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в США на фоне этих событий всерьез обсуждают возможность введения санкций против одного из подразделений Армии обороны Израиля из-за нарушения прав граждан на Западном берегу реки Иордан. По данным Axios, это будет первый случай, когда Вашингтон введет ограничительные меры против армии еврейского государства.