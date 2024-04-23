$93.25-0.1999.36-0.21
Войти в почту

В США антиизраильские акции студентов закончились массовыми задержаниями

Американская полиция произвела серию задержаний участников антиизраильской демонстрации, проходившей в кампусе Нью-Йоркского университета, передает Fox News. По данным телеканала, протестующие отказались выполнять требование руководства образовательного учреждения о прекращении акции, после чего на место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В США антиизраильские акции студентов закончились массовыми задержаниями
© globallookpress.com

По словам заместителя комиссара полиции города Каза Дотри, действия демонстрантов были расценены как угроза безопасности обществу. После этого было принято решение о разгоне толпы, а также об арестах нарушителей правопорядка. Дотри обратил внимание на тот факт, что протесты подобного характера проходят и в других кампусах. Он выразил готовность продолжить активные действия по устранению угроз для общества, если того потребует ситуация и поступит соответствующее распоряжение.

Наши офицеры незамедлительно прибыли на место и разогнали толпу, произведя многочисленные аресты по мере необходимости, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в США на фоне этих событий всерьез обсуждают возможность введения санкций против одного из подразделений Армии обороны Израиля из-за нарушения прав граждан на Западном берегу реки Иордан. По данным Axios, это будет первый случай, когда Вашингтон введет ограничительные меры против армии еврейского государства.