Украинским властям следует отказаться от заявленной цели по выходу на границы 1991 года, уверен обозреватель The New York Times Герман Лопес. Он привел мнение аналитиков, которые считают, что даже с военной помощью США Киеву не удастся затормозить поступательное движение российских войск.

Многие эксперты скептически относятся к тому, что Украина сможет вернуть себе Крым и Донбасс, написал Лопес. Тем более после разочаровывающего прошлогоднего контрнаступления. В частности, республиканец из Огайо, сенатор Дж. Д. Вэнс недавно заявил, что американский военно-промышленный комплекс в настоящее время не может идти в ногу с темпами российского производства оружия. К тому же, спецоперация на Украине имеет для России большее значение, нежели для стран Запада, и Москва выделяет на нее больше ресурсов. По мнению Германа Лопеса, самый реалистичный сценарий для Украины — это, вероятно, поумерить амбиции.

«Страна будет меньше, но сможет сохранить большую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться с Европой. Это намного лучше, чем полное поражение», — резюмировал обозреватель.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS не стал отрицать, что переговоры с Москвой могут начаться до того, как Киеву удастся выйти на границы 1991 года и вернуть территории, отошедшие под контроль РФ. Телеканал напомнил, что в Кремле этот вопрос считают закрытым и требуют признать «реалии на земле».