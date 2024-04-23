Китай назвал главный вопрос в отношениях с США

Представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР назвал главный вопрос в отношениях Китая и США.

Его слова приводит РИА Новости.

«Являются в конечном счете Китай и США партнерами или противниками — это фундаментальный вопрос, в котором нельзя совершить непоправимую ошибку», — подчеркнул дипломат.

Такое заявление он сделал в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

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Он обратил внимание, что соперничество соперничество между крупными странами не решит проблем, с которыми сталкиваются Китай, США, а также весь мир. Кроме того, отметил представитель китайского ведомства, Китай и США не могут вступать в конфронтацию и противостояние.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24-26 апреля посетит с визитом Китай. Он встретится с китайскими коллегами, в том числе с министром иностранных дел КНР Ван И. Ожидается, что стороны обсудят кризис на Ближнем Востоке, «провокации» Китая в Южно-Китайском море.