Пока вы спали: Орбан об окончании конфликта на Украине и обещание Британии Киеву

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Трамп назвал Украину частью России

Американские чиновники заявили, что бывший президент США Дональд Трамп относил Украину к России во время бесед с европейскими коллегами. Об этом сообщает Лента.ру, цитируя газету The Wall Street Journal.

По словам чиновников, Трамп характеризовал Украину как «часть России», а также обвинял Киев в коррумпированности.

Орбан предсказал дату окончания конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт может завершиться к концу 2025 года, сообщает агентство ТАСС.

Орбан назвал условие, при котором это может произойти. По его словам, для этого на выборах в Европарламент и на выборах президента США должны выиграть кандидаты, выступающие за мир.

«В результате выборов [в США и Европе] мы сможем закончить войну к концу [2025] года», — отметил он.

Британия дала обещание Киеву

Британский премьер-министр Риши Сунак пообещал предоставить Украине финансовую помощь в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Лента.ру.

Ожидается, что Сунак объявит об этом в ходе своего визита в Польшу.

При этом он отметил, что защита Киева от России жизненно важна как для безопасности Британии, так и всей Европы.

Такер Карлсон назвал конфискацию российских активов кражей

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что считает конфискацию российских активов абсолютно несправедливым и незаконным действием, передает агентство ТАСС.

«Это будет $8 млрд, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», - подчеркнул он.

По его словам, правящему классу в США таким образом будет легче «воровать» денежные средства.

В Сеуле пригрозили Пхеньяну «концом режима» в случае применения ядерного оружия

Официальный представитель Министерства обороны Кореи Чон Ха Гю выступил с угрозами в адрес КНДР после запуска Северной Кореей ракет 22 апреля, сообщает агентство ТАСС.

Чон Ха Гю заявил, что в случае применения ядерного оружия КНДР столкнется с «немедленным, подавляющим и решительным ответом Республики Корея и США».

При этом он назвал недавние пуски ракет провокацией Пхеньяна.