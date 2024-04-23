Адвокат по защите прав человека Роберт Амстердам назвал разговоры о демократии на Украине полным фарсом.

"Я вам скажу, что редко можно ощутить уровень угнетения и страха, я никогда не видел парламентариев такими запуганными и напуганными, как в Раде Украины. Так что все эти разговоры о демократии полный фарс", - сказал он в шоу американского журналиста Такера Карслона, опубликованном в понедельник в X (ранее Twitter). "Как мы продолжаем это [разговоры о демократии] слушать, и как мы не пытаемся построить украинские институты, и почему бизнесмены говорят об инвестициях в Украину без получения гарантий верховенства закона, все это не поддается воображению", - указал Амстердам.

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Адвокат также добавил, что Украина стала "фонтаном дезинформации".