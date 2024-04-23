Такер Карлсон назвал конфискацию российских активов кражей

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Вашингтон хочет принять законопроект о конфискации замороженных российских активов для их передачи Киеву, потому что так правящему классу США будет легче «воровать» деньги.

Слова журналиста приводит ТАСС.

«Это $8 млрд, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда… Все эти деньги направляют на Украину, потому что нашему правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах», — сказал Карлсон.

В Кремле назвали последствия конфискации США российских активов

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект США об изъятии российских активов станет предметом судебных разбирательств.