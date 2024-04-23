Зеленский заявил о «расставленных точках» в договоренностях по ATACMS
На переговорах Киева с Вашингтоном «расставлены все точки» по вопросу поставок дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Сегодняшний результат — в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что новый пакет помощи Киеву от США будет включать бронетехнику.
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20 апреля, Палата представителей одобрила выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие законопроекта помощи Киеву высказались 311 конгрессменов, а против выступили 112. Предполагается, что Сенат одобрит законопроект во вторник, 23 апреля, после чего документ отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
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