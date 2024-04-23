Президент Венесуэлы провел встречу с прокурором МУС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник провел встречу с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом. Репортаж из президентского дворца Мирафлорес вел телеканал Venezolana de Televisión.

В беседе с прокурором МУС Мадуро подчеркнул, что юридическая система Венесуэлы "полностью гарантирует соблюдение прав человека". Он указал на "перспективы совместных взаимно дополняемых работ и юридической поддержки" со стороны МУС.

Президент кратко изложил содержание подписанных ранее Венесуэлой договоров с МУС и отметил, что визит Хана в Венесуэлу совпадает по времени с законодательным обновлением, "основанном на идеях героя национально-освободительной борьбы Симона Боливара".

Венесуэла занимает "принципиальную позицию в ходе расследований" и признает устав МУС, указал Хан.