В Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии в Софии

Власти Болгарии приняли решение о возобновлении демонтажа памятника Советской армии в Софии, информирует агентство БТА.

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По данным агентства, в понедельник, 22 апреля, в столице Болгарии начались работы по консервации постамента.

Снос памятника возобновился после признания Высшим административным судом недействительным постановления Административного суда Софии ввиду отсутствия юридического интереса.

12 декабря 2023 года власти Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии, расположенного в самом центре Софии.