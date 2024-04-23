Орбан предсказал дату окончания конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военный конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года, если на выборах в Европарламент в июне и на выборах президента США в ноябре победят кандидаты, выступающие за мир.

«В результате выборов [в США и Европе] мы сможем закончить войну к концу [2025] года», — приводит слова Орбана ТАСС.

Орбан задал неудобный вопрос про Украину

Премьер-министр Венгрии отметил, что в данный в Брюсселе и Вашингтоне доминируют настроения в поддержку военных действий на Украине.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не намерена вмешиваться в украинский конфликт ни на чьей стороне.