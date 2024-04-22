МИД Южной Кореи заявил о желании поддерживать отношения с Россией

Глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель заявил, что его страна стремится поддерживать положительные отношения с Россией. Об этом сообщает Seoul Economic Daily.

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Такое заявление дипломат сделал во время конференции для глав дипломатических представительств Южной Кореи за границей.

«Существуют базовые ограничения из-за конфликта на Украине, но мы работаем с целью поддерживать их стратегически, насколько это возможно», — заявил он.

Помимо этого, Чо Тхэ Ель представил направления южнокорейской дипломатии с США, Японией, Китаем и Россией. По словам дипломата, Южная Корея планирует ускорить развитие сотрудничества с США и Японией, а также укрепить доверие с Китаем, особенно в сферах с «небольшим конфликтным потенциалом».

Ранее стало известно, что Южная Корея и США планируют обсудить распределение расходов на совместную оборону.