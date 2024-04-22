Власти Чехии собираются помешать дипломатам РФ работать в Европе

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил о намерении обсудить с европейскими коллегами предложение, ограничивающее передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Об этом он сообщил в преддверии министерской встречи в Люксембурге.

«Буду лоббировать за чешское предложение [ограничить дипломатам РФ передвижение в Шенгенской зоне]», — отметил Липавский.

Он подчеркнул, что инициатива уже была представлена на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза.

По информации Financial Times, Чехия выдвинула идею ограничить свободное передвижение российских дипломатов по странам Шенгенского соглашения, предлагая разрешить им перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы. В настоящее время дипломаты из РФ имеют возможность без визитов перемещаться по 24 странам ЕС, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии.