Госдеп заявил КНР, что ее сотрудничество с РФ вызывает обеспокоенность и у Европы

Соединенные Штаты заявляют Китаю о том, что его сотрудничество с Россией вызывает обеспокоенность не только у Вашингтона, но и у Европы. Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Вы теперь развернулись для того, чтобы работать теснее всего с Россией, с Северной Кореей, все больше - с Ираном. Думаю, это подает на мировой арене сигнал, который вызывает обеспокоенность не только у Вашингтона, но и у столиц в Европе", - сказал Кэмпбелл про власти в Пекине, выступая на семинаре в американском Институте мира.

Этот форум был посвящен расширению взаимодействия НАТО с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

При этом первый заместитель главы внешнеполитического ведомства утверждал, что США не пытаются втягивать союзников в АТР в Североатлантический альянс. Он также заверял, что Вашингтон не стремится распространить зону оперативной ответственности НАТО и на АТР. По выражению Кэмпбелла, США лишь хотят сохранить в АТР "совместно выработанную операционную систему". Кроме того, он выразил мнение, что нынешнее сотрудничество России с Китаем и КНДР противоречит интересам США не только в Европе, но и в АТР.