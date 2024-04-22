Дуда: Россия могла разместить ядерное оружие в Калининградской области

Дуда заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие в Калининградской области
Президент Польши Анджей Дуда заявил что Россия могла разместить свое ядерное оружие в Калининградской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время беседы с журналистами. По словам Дуды, Россия ведет политику милитаризации Калининградской области, а также на протяжении многих лет нарушает международные соглашения.
«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — заявил Дуда.
Ранее Дуда заявил, что готов расположить ядерное оружие США в Польше.
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