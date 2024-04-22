Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нельзя положиться. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства отметил, что на фоне сложившейся ситуации у него нет ответа на вопрос армянского общества, зачем стране оставаться в организации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россию настораживает ультимативная и оскорбительная риторика властей Армении по отношению к ОДКБ.

Вместе с тем, уточнила дипломат, Москва никогда не ставила и не собирается ставить под сомнение суверенное право любого государства определять, в каких структурах и насколько активно ему следует участвовать.