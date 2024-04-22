Валерий Залужный получил новую международную должность

Великобритания одобрила кандидатуру бывшего главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного на пост посла Украины. Эту информацию распространил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

© Официальный сайт президента Украины

«Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на [должность] нового посла Украины. Теперь должен появиться указ президента Украины о назначении», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале.

После замены Залужного на посту главнокомандующего ВСУ Александром Сырским, который до этого возглавлял сухопутные войска, украинские и западные СМИ обсуждали возможный конфликт между президентом Владимиром Зеленским и Залужным. Особенно активно этот вопрос поднимался осенью 2023 года, когда Washington Post выразила мнение о потенциальной угрозе со стороны Залужного для политической карьеры Зеленского, поэтому последний хотел избавиться от бывшего военачальника.