У колумбийского политика упали штаны во время выступления

Во время выступления мэр колумбийского муниципалитета Сабаналарга Хорхе Элиаса Чамса с политика упали штаны. Момент попал на камеры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время торжественной речи в одном из образовательных учреждений города, с Чамса спали штаны и политик оказался перед публикой в одних трусах. Впрочем, мэр не растерялся и тут же пошутил, что это произошло из-за диеты.

«Пусть это останется в истории, я действительно похудел на 8 кг», — заявил он, поправляя брюки.

Отмечается, что публика оценила такое оправдание — зрители встретили эти слова аплодисментами и смехом.

Ранее мэр столицы Колумбии призвал людей принимать душ парами, чтобы экономить воду.