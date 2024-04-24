Трамп заявил, что демократы потратили миллионы для обвинений его в связях с РФ

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что демократы заплатили миллионы долларов, чтобы обвинить его перед прошлыми выборами главы государства в связях с Россией и украсть у него победу.

"Меня обвиняют во вмешательстве в выборы на суде под председательством коррумпированного окружного прокурора и <...> судьи, представляющих людей [в Демократической партии], которые сфальсифицировали и украли президентские выборы 2020 года, заплатили миллионы долларов за фальшивое и полностью дискредитированное досье по России", - написал Трамп во вторник на своей странице в соцсети Truth Social.

Экс-президент заявил, что это "фальшивое дело" должны немедленно прекратить.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о ее попытках повлиять на ход выборов в США.