Вучич обвинил Приштину в создании невыносимых условий для косовских сербов

Власти непризнанного Косова создают невыносимые условия для жизни проживающих в крае сербов и представителей других неалбанских национальностей. Об этом 22 апреля заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе заседания Совбеза ООН по рассмотрению деятельности Миссии ООН в Косово (МООНК).

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По словам Вучича, сербы исполнили все свои обязательства, предусмотренные Брюссельскими соглашениями между Белградом и Приштиной. В свою очередь, косовары за 11 лет, прошедших с момента подписания документа так и не начали процедуру формирования сербского органа самоуправления — Сообщества сербских муниципалитетов.

«Эти 11 лет являются годами неисполненных обещаний, ежедневных отговорок и лжи, а также неспособности Евросоюза как гаранта соглашений сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — приводит слова Вучича сербский национальный телеканал РТС.

Результатом этого, как отметил президент, стали последовательные физические и юридические издевательства над сербским населением Косова и Метохии. Вучич указал, что несмотря на заверения косовских властей о применении переходного периода после отмены на территории края хождения сербского динара, фактически он не применяется, что ставит под угрозу нормальное существование проживающих в Косове и Метохии сербов.

«Сербы и другие неалбанцы в Косове и Метохии и далее не могут получать свои зарплаты, пенсии и другие социальные платежи. Это делает фактически невозможным работу школ, детских садов, медицинских и социальных учреждений. Сотрудники же тех учреждений, которые до сих пор работают сталкиваются с ежедневным страхом перед необоснованными задержаниями представителями режима (премьер-министра Косова Альбина) Курти по надуманным обвинениям», — констатировал сербский лидер.

Президент Сербии подчеркнул,что в соответствии с резолюцией № 1244 СБ ООН, представитель генерального секретаря организации обязан отчитаться о конкретных мерах, предпринятых для предотвращения этнически мотивированных гонений на население или, во всяком случае, сообщить, почему он не смог их предпринять. Вместе с тем полугодовой отчет МООНК содержит лишь перечисление отдельных случае нападений на сербов и не отражает в полной мере реальной ситуации в крае.