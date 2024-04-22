Прокурор назвал выплату Трампом денег порнозвезде фальсификацией выборов

Прокурор Мэтью Коланджело назвал «фальсификацией выборов» выплату 45-м президентом США Дональдом Трампом денег порнозвезде Сторми Джэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) за ее молчание об их предполагаемой интрижке. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным следствия, связь актрисы с Трампом случилась в 2006 году — после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей.

В 2016 году юрист Майкл Коэна выплатил Джэниэлс $130 тыс. за молчание. После того, как Трамп стал президентом, он возместил Коэну все затраты чеками, которые характеризовались как «оплата юридических услуг».

По мнению Коланджело, эту историю можно охарактеризовать как «дело о преступном сговоре и сокрытии», схему, созданную для того, чтобы «коррумпировать выборы 2016 года», повлиять на их итоги.

Журналисты отметили, что Трамп и ранее, и в ходе этого слушания отверг утверждения следствия, назвал все уголовные процессы против него «охотой на ведьм», проводящейся на фоне президентских выборов 2024 года.

Адвокат Трампа Джо Такопина, в свою очередь, уточнил, что обвинения, предъявленные его клиенту, «лишены фактов».