Зеленский «был в шоке» от помощи стран Запада Израилю

Владимир Зеленский заявил, что «был в шоке» от того, как скоординированно страны Запады оказали помощь Израилю после нападения ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Зеленский сделал во время интервью французскому блогеру Гуго Траверу. По его словам, западные страны оказали Израилю помощь, хотя эта страна не является членом НАТО.

«Честно говоря, между нами, я был в шоке от того, что случилось после того, как Иран атаковал Израиль. Я в шоке от того, как союзники сработали сообща. <...> Союзники помогли, несмотря на то, что Израиль не является членом НАТО, несмотря на то, что нет официальных соглашений между Францией и Израилем», — заявил он.

Зеленский также добавил, что из-за этой ситуации у него возник вопрос: «А что не так с украинцами?». При этом в последнее время, по его мнению, страны Запада уделяют проблемам Украины все меньше внимания.

«Мы понимаем, что конгресс США с началом кризиса на Ближнем Востоке начал фокусировать свое внимание на этой ситуации. И все американские СМИ, давайте будем честными, концентрируют свое внимание на ситуации в Израиле, Газе, на всем Ближнем Востоке, сейчас это также Израиль и Иран, <...> что ведет к меньшему вниманию к Украине», — добавил он.

Ранее политолог Мезюхо заявил, что Израиль более важен для стран Запада, чем Украина.