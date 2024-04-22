Зеленский назвал странными слова Папы Римского о переговорах с РФ

Папа Римский Франциск допускает «странные» заявления, однако ему следует принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, сказал украинский президент Владимир Зеленский. Газета.Ru

Он поблагодарил капелланов, которые находятся с бойцами на передовой, поддерживают их словом и делом. Российская газета

Папа Римский Франциск ранее заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте, должна согласиться на переговоры. По словам понтифика, наиболее сильной в конфликте является та сторона, которая, оценивая ситуацию, «думает о людях и находит смелость поднять белый флаг и пойти на переговоры». Lenta.ru