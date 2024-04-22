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На Украине пропал координатор атак «Северных потоков»

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Защита заявила о пропаже украинского экс-полковника Романа Червинского, который по версии СМИ несет ответственность за подрыв трубопроводов системы «Северный поток». Об этом пишет «Прайм».

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Дуда объяснил, почему Польше не место в еврозоне

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что стране не следует прибегать к введению европейской валюты. В беседе с изданием Fakt он объяснил это наличием проблем в еврозоне, передает РИА Новости. Дуда обратил внимание на то, что польский злотый «вписан в конституцию, которая также гарантирует определенную подушку финансовой и валютной безопасности».

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Минобороны: ВС России освободили Новомихайловку в ДНР

Вооруженные силы России освободили Новомихайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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МИД Китая прокомментировал допинг у пловцов перед Олимпиадой в Токио

Сообщения об умышленном употреблении китайскими пловцами допинга перед Олимпиадой в Токио являются ложными. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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МИД Германии проигнорировал вопросы посла России по делу о шпионаже

Министерство иностранных дел (МИД) Германии не ответило ни на один вопрос российской стороны по делу о шпионаже, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя итоги своего вызова в германское внешнеполитическое ведомство.

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Отец подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки пытался замять дело

Отец обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке пытался договориться с родственниками погибшего, чтобы замять дело. Об этом сообщил следователь в суде.

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В России закрыли сборку китайских автомобилей

На калининградском заводе «Автотор» прекратился выпуск китайских кроссоверов DFSK. Об этом сообщает Wroom.ru. По данным издания, «Автотор» и компания «Моторинвест» прекратили сотрудничество, предусматривавшее сборку DFSK. В феврале вышли новые кроссоверы DFSK для российского рынка — ix5 и ix7. Wroom.ru отмечает, что к концу апреля проект локального производства завершился: в Калининграде выпустили одну партию из тысячи кроссоверов DFSK, а в будущем поставлять авто DFSK будут напрямую из Китая.

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В России выросла стоимость «шашлычного набора»

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В России в апреле зафиксировано повышение стоимости «шашлычного набора» из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига. Показатель вырос на 11%, до 2917 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Платформа ОФД». Подчеркивается, что 1–18 апреля суммарный объем продаж «шашлычного набора» уступил уровню 2023 года на 31%.

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Стала известна причина смерти волейболистки молодежной сборной России

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Бойфренд спортсменки команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной рассказал подробности ее гибели. Его слова приводятся в Telegram-канале Baza.

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В России создали самый мощный водородный автомобиль в мире

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Научный автомоторный институт ФГУП «НАМИ» представил самый мощный водородный автомобиль в мире NAMI Hydrogen, построенный на базе Aurus. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале института.

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