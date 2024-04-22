Зеленский допустил проведение мирных переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может начать мирные переговоры с Россией насчет урегулирования конфликта. Об этом украинский глава сообщил в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу на его YouTube-канале HugoDécrypte.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне России и обсудить его с ней», — заявил Зеленский в интервью Треверсу.

Так он прокомментировал предполагаемые последствия швейцарского саммита по Украине.

Мирная конференция в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. При этом РФ не будет присутствовать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны не может быть доверия к Швейцарии в качестве площадки по урегулированию российско-украинского конфликта. По ее словам, швейцарская сторона поддерживает в этом противостоянии Киев, пишет «Национальная служба новостей».