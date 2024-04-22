Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Россию основополагающей страной для безопасности на Кавказе. Об этом он заявил на встрече с российским главой Владимиром Путиным. Lenta.ru

«Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. От взаимодействия между нашими странами зависит очень многое», — сказал Алиев в ходе мероприятия. ТАСС

Он добавил, что сегодня главы двух государств планируют обсудить проект международного транспортного коридора «Север–Юг», который должен объединить РФ и Азербайджан. При этом, по мнению азербайджанского лидера, этот коридор имеет важное значение для обеспечения безопасности грузоперевозок. То же касается стимулирования торгового сотрудничества между многими государствами региона. Газета.Ru