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Алиев назвал Россию основополагающей страной для безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Россию основополагающей страной для безопасности на Кавказе. Об этом он заявил на встрече с российским главой Владимиром Путиным. Lenta.ru

«Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. От взаимодействия между нашими странами зависит очень многое», — сказал Алиев в ходе мероприятия. ТАСС

Он добавил, что сегодня главы двух государств планируют обсудить проект международного транспортного коридора «Север–Юг», который должен объединить РФ и Азербайджан. При этом, по мнению азербайджанского лидера, этот коридор имеет важное значение для обеспечения безопасности грузоперевозок. То же касается стимулирования торгового сотрудничества между многими государствами региона. Газета.Ru

Алиев назвал Россию основополагающей страной для безопасности
© РИА Новости
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